Bakan Koca'dan pratisyen hekime saldırıya ilişkin paylaşım: Şiddet olaylarında faillerin peşini bırakmayacağız

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Bakan Koca, "Pendik Devlet Hastanesi’nde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız, hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Pendik ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulunmuştu. Doktor Esma Demir'e saldırdığı iddiasıyla önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Bakan Koca olayla ilgili daha önce de şu paylaşımda bulunmuştu:

"2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz."