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Bakan Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

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#Fahrettin Koca#Nuri Alço#Sağlık Durumu
Bakan Kocadan Nuri Alçonun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 22:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan aktör Nuri Alço'nun yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, hastaneye kaldırılan aktör Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikâyetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz" dedi. 

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#Fahrettin Koca#Nuri Alço#Sağlık Durumu

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