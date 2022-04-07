Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumu hakkında açıklama

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz.