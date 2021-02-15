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GeriGündem Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı olan Destici'ye teşekkür
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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 20:21 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı olan Destici'ye teşekkür

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Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı olan Destici'ye teşekkür
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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