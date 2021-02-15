Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı olan Destici'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/pQllCDiKh5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021