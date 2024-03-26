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Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

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#Kadir İnanır#Fahrettin Koca#Sağlık Durumu
Bakan Kocadan Kadir İnanırın sağlık durumu ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 21:08

Beykoz'daki evinde rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Bakan Koca, "Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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#Kadir İnanır#Fahrettin Koca#Sağlık Durumu

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