×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca'dan İsrail'in ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya tepki

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Koca#İsrail#Gazze
Bakan Kocadan İsrailin ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya tepki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 21:50

İsrail'in Şifa Hastanesi’nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?” dedi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail’in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır’a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gözden KaçmasınSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Savaşta ikinci cephe alarmı... İsrailden ambulans konvoyuna saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı varSon dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Savaşta ikinci cephe alarmı... İsrail'den ambulans konvoyuna saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Koca#İsrail#Gazze

BAKMADAN GEÇME!