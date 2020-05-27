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DHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 22:16,Son Güncelleme:

Bakan Koca’dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı

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Bakan Koca’dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, "Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe’de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2007’de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe’de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

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