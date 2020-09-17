Bakan Koca'dan DSÖ'ye anlamlı öneri: 2021 onların yılı seçilsin

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, video konferans yöntemiyle katıldığı DSÖ 70’inci Avrupa Bölge Komitesi Genel Kurulu’na hitap etti. Bakan Koca, Türkiye’de sıklıkla kullanılan ’sağlık her şeyin başıdır’ sözüne atıfta bulunarak, pandeminin bu sözün ne kadar doğru ve önemli olduğunu tüm dünyaya en acı şekilde gösterdiğini söyledi. Türkiye’de salgını tavizsiz test, takip ve tedavi stratejisiyle kontrol altında tutmayı başardıklarını dile getiren Koca, "Bu süreçte en büyük tesellimiz yaşlılarımız da dahil olmak üzere mortalite oranlarımızın düşük seyretmesi olmuştur. Hastalığa karşı en kırılgan durumda olan yaşlılarımızı, komorbid hastalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı en iyi şekilde koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Bu süreçte hem aşının güvenilirliği hem de adil dağıtımı konusunda DSÖ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Biz, dünyanın güçlü bir DSÖ’ye ihtiyaç duyduğunu ve bunun savunucusu olduğumuzu her platformda vurguladık. Bu süreçte Bölge Ofisi’nin Avrupa Bölgesinin ihtiyaçlarına en uygun çözümler geliştirmede proaktif olduğunu görmek bizleri ayrıca memnun edecektir" dedi.



’TÜRKİYE 150DEN FAZLA ÜLKEYE YARDIM ELİNİ UZATTI’



Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede dayanışma ve birliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Ülkem bu süreçte uluslararası dayanışmanın en somut örneklerini 150’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun tedarik sürecine katkıda bulunarak göstermiştir. Güçlü DSÖ ve bölgesel dayanışmaya olan inancın göstergesi olarak sağlık acil durumları kapsamında hizmet verecek DSÖ İstanbul Ofisi’ni Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile birlikte geçen hafta bölgenin hizmetine sunduk. Çoğu ülkenin kaynaklarını iç ihtiyaçlarına kanalize ettiği bu zorlu süreçte ülkemin yapmış olduğu 25 milyon dolarlık bağışın, küresel sağlık güvenliğine verilmiş önemli bir destek olduğunu belirtmek isterim. Covid-19 ile mücadele göz önünde bulundurulduğunda, zamanlama açısından da çok kritik olan ofisin küresel nitelikli somut çıktılar sunmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



BAKAN KOCA’DAN ÖNERİ



DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge’ye Türkiyeye sundukları vizyon belgesi için teşekkür eden Bakan Koca, paylaşılan vizyonun bölgenin sağlık statüsünün iyileştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Bakan Koca, Kluge’nin Hemşire ve Ebeler Yılı’nın 2021e uzatılması görüşünü de desteklediğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz durumda cesur sağlık çalışanlarımızın emeklerini göz önünde bulundurarak, Hemşire ve Ebeler Yılı’nın 2021e uzatılması görüşünüzü destekliyorum hatta daha da genişleterek 2021in ’Sağlık Çalışanları Yılı’ olarak seçilmesini öneriyorum" ifadesini kullandı.



DSÖ AVRUPA DİREKTÖRÜNDEN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ



DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerinden ve koronavirüs salgınıyla mücadeleden övgüyle bahsetti. Türkiye’yi ziyaretinde mültecilere yardım amacıyla kuzeybatı Suriye’ye gönderilen tıbbi malzeme konvoylarını gördüğünü, birinci basamak sağlık kuruluşlarını ziyaret ettiğini anlatan Kluge, gördüğü manzaradan çok etkilendiğini söyledi. Doktor, hemşire ve sosyal çalışmacılarla konuştuğunu, Suriyeli mültecilerin ve sağlık çalışanlarının eğitimlere katılarak sertifikalar aldığını, maaşlarının ise Türkiyedeki hükümet tarafından ödendiğini ve çalışmalarına izin verildiğini dile getiren Kluge, "İnsan odaklı, cinsiyete ve kültüre hassas ve dil bariyeri aşılmış sağlık hizmeti sunuyorlar. Hayatımda böyle bir şeyi görmedim ve inanılmaz etkilendim" dedi.