MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca'dan Dr. Nihat Dayanaklı paylaşımı
GeriGündem Bakan Koca'dan Dr. Nihat Dayanaklı paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 00:57,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Dr. Nihat Dayanaklı paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca'dan Dr. Nihat Dayanaklı paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı ile ilgili olarak, "Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "DR. Nihat dayanıklı. 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kocadan Dr. Nihat Dayanaklı paylaşımı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle