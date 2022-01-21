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Bakan Koca'dan doktora saldırı sonucu hapis cezası hakkında açıklama: Asla unutulmaması gereken bir karar

#Fahrettin Koca#Bayram Nargüner#Ertan İskender
Bakan Kocadan doktora saldırı sonucu hapis cezası hakkında açıklama: Asla unutulmaması gereken bir karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan Dr. Ertan İskender’i elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner’in 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava hakkında açıklama yaptı.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan Doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğramıştı. Sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandıktan sonra ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Nargüner, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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