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Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 23:24 | Son Güncelleme:

Bakan Koca’dan ’aşı’ ve ’tedbir’ çağrısı

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Bakan Koca’dan ’aşı’ ve ’tedbir’ çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381 olarak tespit edilen vaka sayısı üzerinden aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" ifadelerini kullandı.

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