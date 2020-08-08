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DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 00:02,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 4 ilin valisi ile kritik görüşme

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Bakan Koca'dan 4 ilin valisi ile kritik görüşme
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli valileriyle il değerlendirme toplantısında görüştüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli valileriyle il değerlendirme toplantılarımızı yaptık. Dikkat çeken vaka artışlarını, ihtiyaçları ve gerekli tedbirleri değerlendirdik. Toplantılarda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı ve valilerle, il sağlık müdürlüklerinin eş güdümlü çalışması sağlandı" dedi.

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