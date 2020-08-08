Bakan Koca'dan 4 ilin valisi ile kritik görüşme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun, Sakarya, Sivas ve Kocaeli valileriyle il değerlendirme toplantılarımızı yaptık. Dikkat çeken vaka artışlarını, ihtiyaçları ve gerekli tedbirleri değerlendirdik. Toplantılarda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı ve valilerle, il sağlık müdürlüklerinin eş güdümlü çalışması sağlandı" dedi.