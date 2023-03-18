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Bakan Koca: Şanlıurfa'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmamalı

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#Şanlıurfa#Şebeke Suyu#Fahrettin Koca
Bakan Koca: Şanlıurfada şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmamalı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 15:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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#Şanlıurfa#Şebeke Suyu#Fahrettin Koca

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