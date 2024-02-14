Bakan Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır’a ulaştı. Türkiye, 7 Ekimden bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek.

"49'U HASTA 155 GAZZELİ KARDEŞİMİZ TÜRKİYE'YE GELİYOR"

49’u hasta, 106’sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş’ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük.