Bakan Koca: Filistinlilere sağlık hizmeti sunmaya hazırız

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Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Hiroşima'ya atom bombası taşıyan pilotun vicdanı ile hekim vicdanı karşı karşıya gelmiştir. Hekim, çocukların, hastaların barışın tarafındadır. Savaşın tarafındakiler bellidir. Dünya savaşında bile bizler sağlığın, barışın elçileriydik. Hastaneye yapılan saldırıyı insan vicdanında bir yıkım olarak değerlendiriyorum. Yapılacak her şeyi yapmak için harekete geçmemek mümkün değildir.

"TARAFIMIZ İNSANLIKTIR"

Çok sayıda telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna devam ediyorum. Sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Onlar için yapacağımız her şey bizler için kutsal görevdir. Tarafımız bellidir, tarafımız insanlıktır.

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Türkiye ilaç ve tıbbi ilaç kurumu tüm dünyada en güvenli otoritelerden biri haline geldi.

Yakın süreçte yaşadığımız, salgın, savaş ve benzeri afetler dayanışma içinde olmamız gerektiğini insanlığa öğretti. Türkiye potansiyeli ile dayanışma gerekliliğine devam etmektedir. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen depremde tüm dünya ülkelerinin dayanışmasını görmek bizleri mutlu etti. Tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Türkiye sağlık alanında yaptığı değişimler, altyapısı ile uluslararası arenada cazibe merkezi oldu. Teleradyoloji, e reçete, ilaç bilgi sistemi gibi 39 alt sistemi bünyesinde barındıran e nabız dijitalleşmenin merkezindedir. Yapay zekada gelişim için çaba gösteriyoruz.

Yapay zeka algoritmaları, öğrenme yetenekleri sayesinde hasta verilerini hassas şekilde değerlendirmektedir. Tedavi süreçlerini optimize ederek hekimlere daha hızlı karar almasını sağlamakta.