Bakan Koca duyurdu: Yerli HPV tanı kiti yolda

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni olan HPV virüsüne karşı aşılamanın belli gruplardan başlatılarak uygulanacağını duyurmuştu. Bakan Koca, bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yerli HPV tanı kitinin de 1 ay geçmeden kullanıma alınacağını söyledi. Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi:

"HPV aşısıyla ilgili test kiti üretimi için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdik. Bir ayı geçmeden yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız."