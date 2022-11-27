Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca duyurdu: Yerli HPV tanı kiti yolda

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Koca#HPV Aşısı#Tanı Kiti
Bakan Koca duyurdu: Yerli HPV tanı kiti yolda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 18:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HPV aşına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca ''Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz'' açıklamasını yapmıştı. Fahrettin Koca, HPV aşısının ardından HPV tanı kitinin de önümüzdeki ay içinde kullanıma sunulacağının müjdesini verdi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni olan HPV virüsüne karşı aşılamanın belli gruplardan başlatılarak uygulanacağını duyurmuştu. Bakan Koca, bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yerli HPV tanı kitinin de 1 ay geçmeden kullanıma alınacağını söyledi. Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi: 

"HPV aşısıyla ilgili test kiti üretimi için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdik. Bir ayı geçmeden yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Koca#HPV Aşısı#Tanı Kiti

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası