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Bakan Koca duyurdu: 8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi

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#Bakan Koca#İşçi Alımı#Sağlık Bakanlığı
Bakan Koca duyurdu: 8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 12:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde 8 bin sürekli işçi istihdamı için 3-4 Nisan'da kura çekimi yapıldığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (8 bin) ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Kuralar, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il için ayrı bir oturumda çekildi. Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi" dedi.

Kura sonuçlarının https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlandığını aktaran Koca, "Adaylar, TC kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir. Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Koca#İşçi Alımı#Sağlık Bakanlığı

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