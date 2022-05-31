Bakan Koca duyurdu: 2 yıl sonra maskesiz seyahat

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Üç gün art arda koronavirüs vaka sayısının 1000’in altına düşmesiyle toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı. Zorunluluğun kalkmasıyla dün İstanbul’da toplu taşıma kullananların büyük çoğunluğu maske takmadı. Bazıları ise maske takmaya devam etti.

Toplu taşıma kullanan Latif Mavzer, “Zaten son dönemde birçok kişi uymuyordu. Biz de takan insanlar olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye takmaya devam ediyorduk. Takmayı bıraktık. Yasak olmadığı için daha rahat yolculuk yapacağız. İsteyen maske takabilir” dedi. Maske takılmasından yana olan Münire Belkuş ise, “Hastalık daha bitmedi. Ben maske takmaya devam ediyorum. Toplu taşımada maske kalkmasına kızıyorum. Kimsenin ağzında maske yok. Öksürüyorlar tıksırıyorlar çoluk çocuk var”diye konuştu. Maske takmayacağını söyleyen İlkan Keser de “Kullanmak isteyene karışamayız. Ama ben kullanmayacağım. Aynı zamanda ben bir sağlıkçıyım. Bu aylarda kimsenin kolaylıkla grip olacağını düşünmüyorum. Yaz aylarında alınan bu karar bence doğru” dedi.

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THY YURTİÇİNDE SERBEST BIRAKTI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Sevgili yolcularımız. Gelen sorulara istinaden:

Soru: Yurtiçi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı?

Cevap: Evet

Soru: Yurtdışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu?

Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstermektedir.”

HASTANELERDE DEVAM

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Genelgede toplu taşıma araçlarında kalkan maske takma zorunluluğunun sağlık kuruluşlarında devam edeceği bildirildi. Genelgede, “Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, ihtiyaç duyulabilecek tedbirler il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilerek alınacaktır” denildi.

VAKA SAYISI 908 OLDU

Türkiye’de son 24 saatte 133 bin 352 koronavirüs testi yapılırken, 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 1005 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 93.19, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 85.49 oldu. Uygulanan 1. doz aşı 57 milyon 842 bin 849, 2. doz 53 milyon 66 bin 241, 3. doz 27 milyon 800 bin 249 olmak üzere toplamda 147 milyon 728 bin 185 doza ulaştı.