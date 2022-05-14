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Bakan Koca: Duruşmada kendilerine yakışanı giyerler

#Şiddetle Mücadele Yasası#Sağlık Çalışanı#Fahrettin Koca
Bakan Koca: Duruşmada kendilerine yakışanı giyerler

Sağlık çalışanlarına yönelik Şiddetle Mücadele Yasası TBMM’den geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şiddet failleri için “Duruşmalarda kendilerine yakışanı giyebilirler! Yeni düzenlemeye göre, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal nedeni sayılmayacak” diye konuştu.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni yasayı şöyle yorumladı: “Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal nedeni saymayacak.”

DOKTOR HATASI DAVALARINA ÇÖZÜM

Malpraktis (doktor hatası) davalarına ilişkin düzenlemeleri de açıklayan Bakan Koca, şu detayları paylaştı: “Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart’taki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis’te tecelli eden milli iradede karşılığını bulmuştur.”

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EKONOMİK İYİLEŞTİRME MECLİS YOLUNDA

MECLİS gündemine gelecek ekonomik düzenlemeleri de anlatan Koca, şöyle konuştu: “Sağlık çalışanlarımızın maaş sistemleri ve özlük haklarını iyileştirecek düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak. Sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek; kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak.”

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#Şiddetle Mücadele Yasası#Sağlık Çalışanı#Fahrettin Koca

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