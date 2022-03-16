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Bakan Koca 'Bugün büyük bir adım atıldı' diyerek duyurdu

#Fahrettin Koca#Sağlık Çalışanı#Şiddet
Bakan Koca Bugün büyük bir adım atıldı diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi içeren kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık camiası için, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı" ifadelerini kullandı.

 

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#Fahrettin Koca#Sağlık Çalışanı#Şiddet

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