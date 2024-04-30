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Bakan Koca açıkladı: Tıpta ve diş hekimliğinde 'Uzmanlık Eğitimi Müfredatları' güncelleniyor

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#Fahrettin Koca#Bakan Koca#Sosyal Medya
Bakan Koca açıkladı: Tıpta ve diş hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Müfredatları güncelleniyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 20:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi müfredatlarının güncelleneceğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıpta ve diş hekimliğinde 'Uzmanlık Eğitimi Müfredatları'nın güncelleneceğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, ön kabul süreci tamamlanan tıp ve diş hekimliğinde 95 uzmanlık dalına ilişkin taslak müfredatların, öneri ve itirazlar için 'http://tuk.saglik.gov.tr' adresinden erişime açıldığını, öneri ve itiraz başvuru sürecinin 6 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında online olarak alınacağını belirtti.

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#Fahrettin Koca#Bakan Koca#Sosyal Medya

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