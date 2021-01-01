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GeriGündem Bakan Koca açıkladı! İngiltere'den gelen 15 kişide koronavirüs mutasyonu tespit edildi
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Haber Giriş: 01.01.2021 - 20:06 | Son Güncelleme:

Bakan Koca açıkladı! İngiltere'den gelen 15 kişide koronavirüs mutasyonu tespit edildi

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Bakan Koca açıkladı! İngiltere'den gelen 15 kişide koronavirüs mutasyonu tespit edildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu taşıyan 15 kişinin yurda giriş yaparken tespit edildiğini açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" dedi.


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