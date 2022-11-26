Bakan Koca açıkladı: HPV aşısı yolda

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada ''Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz'' dedi.

HPV virüsü rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95'inden, kadınlarda görülen tüm kanserlerinin de 8.5'inden sorumlu. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ateş Karateke ile Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Özsaran HPV ile ilgili şu bilgileri aktardı...

"TÜM KANSERLERİN YÜZDE 8.5'İNDEN SORUMLU"

Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ateş Karateke, yaptığı açıklamada, "Bir kadında oluşan tüm kanserlerin yüzde 8.5'inden, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95'inden HPV sorumludur. Gerçekten de toplumda görülme sıklığı oldukça yüksek bir virüs. Kız çocuklarına 9-13 arası 2 doz, 13-26 arasında da 3 doz aşı yaparsak hayat boyu bir daha hatırlatma dozuna gerek kalmadan HPV enfeksiyonundan koruyor. Bu virüse karşı aşılama serviks, vulva, vajina kanserlerine ve gırtlak kanserlerine karşı koruyor. Şu anda 149 ülkede bu aşı yapılıyor. Türkiye'de gecikmiş ancak doğru bir karar. Bu aşı ile gelecekte serviks kanseri oranını çok azaltabiliriz. Dünyada bu aşı 2007 yılından beri uygulanıyor. Yan etkisi olmadığı gösterildi. 2017 yılından sonra da serviks ilişkili kanserlerin aşılanan popülasyonda ciddi şekilde azaldığı gösterildi. Özellikle Finlandiya ve İsveç çalışmalarında dünyaya gösterildi. Bunlar şirket bazlı çalışmalar değil ülke verileridir. Bu nedenle güvenilir verilerdir." ifadelerini kullandı.

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AVUSTRALYA BİTİRMEK ÜZERE

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Özsaran ise, “Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse yüzde 95’inden HPV yani Human Papilloma Virüs sorumlu. Avustralya bu konudaki aşılamada en iyi örneklerden biri. Avustralya’da 20 yıl içerisinde rahim ağzı kanserinin bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkacağı belirtiliyor. Bu şekilde devam ederse Avustralya rahim ağzı kanserini bitiren ilk ülke olacak. Bu modellemede 2007 yılında cinsel aktivite başlamadan önceki dönemde 12-13 yaş kız çocuklarına ve daha sonra 2013 yılında da erkek çocuklarına olmak üzere ücretsiz HPV aşılama programına başlanıldı. 2015 yılında yapılan değerlendirme sonucu 18-24 yaş arasındaki kadınlarda HPV görülme oranının yüzde 22.7’den yüzde 1.1’e düştüğü görüldü." dedi.



HPV VİRÜSÜ NEDİR?

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Human Papilloma Virüsü (HPV) rahim ağzı kanserine neden olan ve cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95'inden sorumlu olan bir virüstür. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen HPV, kadınlarda rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biridir. Erkekler ise genellikle virüsü taşıyıcıdır. Cinsel yolla bulaşan virüsün yol açtığı kanseri önlemek amacıyla üretilen HPV aşıları, rahim ağzı kanserlerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Avustralya'da 9-13 yaş arası kız ve erkek çocuklarına HPV aşısı yapılmasının ardından ülkede HPV görülme oranı yüzde 1.1'e düştü.