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HaberlerGündem HaberleriBakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde Kovid-19 aşısı olduğu anları paylaştı
GeriGündem Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde Kovid-19 aşısı olduğu anları paylaştı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 21:45 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde Kovid-19 aşısı olduğu anları paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor. Videoda, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

 

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