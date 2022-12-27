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Bakan Kirişci'den çip uygulamasında süre uzatımı sinyali

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#Vahit Kirişci#Çip#Evcil Hayvan
Bakan Kirişciden çip uygulamasında süre uzatımı sinyali
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 12:03

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 31 Aralık’ta sona erecek evcil hayvanlara çip taktırma süresinin uzatılabileceğinin sinyalini verdi.

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Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kirişci, evcil hayvanlara yönelik İstanbul’da başlatılan barınak çalışmasıyla ilgili, “Oradaki çalışma halen devam ediyor. 39 ilçeye yazıyı gönderdik. 39 ilçe kendi değerlendirmesini yapıp dönecek. Bizim hem Anadolu hem Avrupa yakasında yerlerimiz hazır. Onlar istediğinde belediyelere valiler kordinasyonunda o yerleri vereceğiz” dedi.

Bakan Kirişci, 31 Aralık’ta dolacak olan evcil hayvanlarlara çip takma zorunluluğunda sürenin uzayıp uzatılmayacağı sorusuna da “Bir bakacağız ona, yani şu ana kadarki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz” dedi. Kirişci, “Çip taktırma süresi uzatılabilir mi” sorusuna ise “Olabilir” yanıtını verdi.

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SÜRE 31 ARALIK’TA DOLUYOR

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek. Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 Sayılı Kanun kapsamında 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

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#Vahit Kirişci#Çip#Evcil Hayvan

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