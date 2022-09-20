Bakan Kirişci Van'da sektör temsilcileriyle buluştu

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Van İl Başkanlığı’na yaptığı ziyaretin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçerek burada sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Kirişci, ülkenin terör olayları nedeniyle uzun yıllar sıkıntı yaşadığını ve bu iller arasında Van’ın da bulunduğunu söyledi. Artık huzur ve sükunetin sağlandığını belirten Bakan Kirişçi, "Her şeyin başı huzur. İster parayı, ister siyaseti, ister ekonomiyi ister kültür ve sanatı konuşalım. Neyi konuşursak konuşalım, hepimizin dönüp dolaşıp baktığı yer huzurdur. Dolayısıyla Van’ımızın şu geldiği noktayı çok önemsiyorum." dedi.

Küresel ısınma, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına değinin ve bu sürecin ardından dünyanın gıda milliyetçiliği gibi bir kavramla tanıştığını belirten Bakan Kirişçi, "Herkes ürettiğine sahip çıkmak, daha fazlasını üretip kendisi için bu üretimi içerde tutmak adına bir takım adımlar attı. Türkiye de hamdolsun 85 milyon mevcut nüfusu, 4-4,5 milyon civarında geçici statüdeki mültecileri ve 7 milyonu aşan turistleriyle birlikte bunları doyurmakla kalmadı. Bizim en son rakamlarımıza göre 8 aylık ihracatımız da 21,5 milyar dolar gibi rekor düzeye ulaştı. Bu bizim tarım ürünleri alanında tarihin en yüksek oranı. 4 aylık bir dönemi de buna katarsak herhalde 30 milyar doların üzerine çıkmış olacağız." dedi.

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TARIM SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMEDEN YÜKSEK DÜZEYDE İSTİFADE ETMELİYİZ

Tarım alanında verilen desteklere de değinen Bakan Kirişci, önemli mevzuatların tarıma kazandırıldığını söyledi. Bitkisel üretim için mazot ve gübre, hayvansal üretim için de yem ile sınırlı olacak şekilde verilecek desteklerin sadeleştirme gayreti içinde olacaklarını kaydeden Bakan Kirişci şöyle konuştu:

"Tarım sektörü olarak dijitalleşmeden olabildiğince daha yüksek düzeyde istifade etmemiz gerekiyordu. Bunu e-Devlet ortamına taşıma ve bir sonraki hamlesi de yine bir mobil uygulamayla ’Tarım Cepte’ ya da ’Tarım Cebimde’ gibi bir mobil uygulamaya gideceğiz. İl ve ilçe müdürlüklerimize ise ziyaretler yerine oralara sadece çay kahve içmek için gideceğiz. 1 Ekim itibariyle de inşallah çiftçi kayıt sistemini e-devlet üzerinden başlatmış olacağız. 2022 yılının mazot ve gübre desteğini de 2023’ün mart ayına bırakmayacağız. 6 ay öne çekeceğiz. Bu ayın sonu, önümüzdeki ayın başı itibariyle mazot ve gübre desteklerini sizlere ayni olarak, mazot ve gübre alımında kullanabilmeniz için bir banka kartına yüklemiş ve sizlere de bu kartları teslim etmiş olacağız. Esas daha büyük katkıyı da Ziraat Bankası'nın verdiği 100 bin lira limiti olan kredinin limitini de 200 bin liraya çıkarıyoruz. Ve bu 200 bin lira kredinin de 100 bin liralık kısmını yüzde 50’sini karta yükleyeceğiz. Üreticimiz bunu sadece mazot ve gübre alımında kullanacak."

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Tarıma kazandırılan önemli mevzuatların olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Bunların başında da TARSİM geliyor. TARSİM ile ilgili maalesef bizim arzuladığımız vatandaşın bir ilgisinin olmadığını görüyoruz. Bu konuda ben kendi teşkilatlarımı da mutlak suretle üreticilerimizi sigorta yaptırma konusunda cesaretlendirmelerini ve yönlendirmelerini istiyorum. Diğer bir konu ise sözleşmeli üretim. Bu bizim tarım sektörü için çok konuşuldu. Şeker pancarında bir sözleşmeli üretim var. Biz sözleşmeli üretim mevzuatını başka mevzuatlarla desteklemeye çalışacağız." diye konuştu.