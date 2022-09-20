Antonio Guterres: Türkiye ve BM'nin girişimi milyonlarca kişiye umut oldu

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ABD’nin New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yerel saatle 09.00’da (TSİ 16.00) başladı.



Dünya liderleri, BM zirvesinde “İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası” teması altında Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş şekilde dünya düzenini kutuplaştıran Ukrayna savaşı, artan gıda fiyatlarının dünyanın dört bir yanındaki insanlar üzerindeki etkisi, küresel ekonomiyi sarsan enerji krizi ve Pakistan'daki sel felaketi gibi iklim değişikliğine ilişkin endişeler dahil küresel zorluklara çözümleri ele alacak.



26 Eylül'e kadar sürecek olan bu yılki Genel Kurul görüşmeleri Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2 yıl sonra tamamen yüz yüze gerçekleştiriliyor.



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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu açılışında yaptığı konuşmasına 'önümüzde küresel bir hoşnutsuzluk kışı var' sözleri ile başladı. Guterres, mevcut küresel krizleri ele alırken, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle meydana gelen tahıl krizinin, Türkiye'nin desteğiyle umut verici bir anlaşmaya ulaştığını belirtti.

"DÜNYADA YETERİNCE YİYECEK VAR, SORUN DAĞITIMDIR"

Kargaşalarla dolu bir dönemde olunduğunu belirten Guterres, "Ancak vaatler ve umutlar da mevcut. Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübre almak ve ihtiyacı olanlara yardım sağlamak için benzeri görülmemiş kapsamlı bir girişim gerçekleştirildi. Muazzam karmaşıklıklara, muhaliflere ve hatta Rusya'nın savaşına rağmen, Türkiye'nin desteğiyle olağanüstü bir anlaşma gerçekleşti. Karadeniz'in yeşil girişimi, çok ihtiyaç duyulan gıda malzemeleriyle dolu düzinelerce geminin güvenli seyri için en iyi yolu açtı. Şimdi daha fazlasına ihtiyacımız var. Küresel gıda krizini hafifletmek için harekete geçmemiz gerekiyor. Küresel gübre pazarındaki sıkışıklığı acilen ele almamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Gıda krizini oluşturan ana sorunun öncelikle tedarik olduğunu ifade eden Guterres, "Dünyada yeterince yiyecek var. Sorun dağıtımdır. Ancak gübre piyasası istikrara kavuşmazsa, gelecek yılın sorunu gıda arzının kendisi olabilir. Gübrelerin ihracatının önündeki tüm engelleri kaldırmaya devam etme çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

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"BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Ukrayna'daki savaş gibi dünya üzerinde başka savaşlarında meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulunan Guterres, "Kriz insanlığın geleceğini ve gezegenimizin geleceğini tehdit ediyor. Ukrayna'da olduğu gibi dünyada başka çatışmaların çoğalması muhtemel. Dünyamız tehlikede ve jeopolitik bölünmeler Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını baltalıyor. Bugün, koalisyonun veya dünyanın acilen bölünmeleri aşması ve birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bunun ana hatlarından birinin barışı sağlama ve sürdürme temel misyonuyla başladığının altını çiziyorum. Ukrayna'daki savaş, kitlesel insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleriyle yaygın bir yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuk doğrultusunda barış için çalışmaya devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

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"ULUSLARARASI HUKUKA BAĞLI EYLEMLERE İHTİYAÇ VAR"

Dünyanın birçok yerinde insani krizlerin olduğunu belirten Guterres, "Afganistan'da ekonomi mahvoldu. Tüm Afganların yarısından fazlası insan haklarının çiğnenmesi ile karşı karşıya. Kongo'da doğudaki gruplar sivilleri terörize ediyor. Irak'ta bölünmeler devam ediyor, İsrail ve Filistin'de istikrar tehdit ediliyor, Myanmar'da insani insan hakları ve güvenlik durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Ve bu liste uzayarak devam ediyor. Her yerde uluslararası hukuka ve insan haklarının korunmasına bağlı olarak çok daha fazla uyumlu eylemlere ihtiyacımız var. Bu bölünmüş dünyada diyalog ve arabuluculuk mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor" dedi. Guterres ayrıca, barışı korumayı, silahsızlanmayı sağlamayı ve terörizmi önleyen mücadele ile kalıcı barışı sağlamanın gerektiğini ifade etti.

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"İKLİM KRİZİNE KARŞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER BULMALIYIZ"

Guterres, küresel bir iklim krizinin varlığına dikkat çekerek acil önlem alınması gerektiğini ifade etti. Guterres, "İklim krizi, zamanımızın sorunudur. Ve bunu çözmek her hükümetin ve kuruluşun birinci önceliği olmalıdır. Küresel sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında azaltılması gerekiyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma umuduna sahip olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu. Guterres ayrıca, "Dünyamız fosil yakıtlara bağımlı ve şimdi müdahale zamanı. Bu mücadelede fosil yakıt şirketlerini ve bunların sağlayıcılarını hesaba katmamız gerekiyor. Buna bankalar, özel sermaye yöneticileri ve yatırım yapmaya devam eden diğer finans kurumları da dahildir. Tüm liderleri Paris Anlaşması'nın amaçlarını gerçekleştirmeye çağırıyorum. İklim hırsınızı yükseltin. Sürdürülebilir ekonomik büyümeye yol açan çözümlere yatırım yapın" ifadelerini kullandı.

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Guterres, konuşmasının sonunda ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmek istediğini söyleyerek küresel krizlere karşı, "Birleşmiş Milletler olarak, dünyanın bir koalisyonu olarak, birlikte çalışalım" dedi.

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