Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kirişci Şanlıurfa’da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Vahit Kirişci#Şanlıurfa#Tarım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 23:33

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ziraat Bankası tarafından çiftçilere verilen 100 bin liralık limitli faizsiz kredi limitinin 200 bin liraya çıkarıldığını söyledi.

Haberin Devamı

Bakan Kirci, kentteki temasları çerçevesinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra valilikte düzenlenen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılan Bakan Kirişci, çiftçilerin mazot ve gübre desteğini artık 6 ay önce alma imkanı bulduğunu belirterek, "Ziraat Bankası’nın üreticilerimize kullandırdığı 100 bin lira limitli faizsiz kredinin limitini 200 bin liraya, 200 bin liralık kredinin de yine 100 bin liralık kısmını üreticilerimizin kartına sadece mazot ve gübre alımında kullanacağı şekilde ayni olarak yüklemiş olacağız. Bu da bir dönüşüm değil midir” dedi.

Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ni (ÇKS) elektronik ortama taşıyacaklarını belirttiklerini hatırlatarak, 1 Ekim itibarıyla bu uygulamanın başladığını söyledi. Artık üreticilerin ÇKS ile ilgili başlangıç işlemlerini Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinde veya ilgili birimlerde değil evlerinde bilgisayar ve e-Devlet uygulamasına girebilecekleri her yerden yapabileceklerini anlattı. Kirişci, "Şu anda 59 bin 791 çiftçimiz bugün itibarıyla e-Devlet'e giriş yaptı. Bu gerçekten müthiş bir ilgi” ifadelerini kullandı.
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte... İmamoğlunun iddiasına yanıt: Bu bir emek hırsızlığıSon dakika: Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te... İmamoğlu'nun iddiasına yanıt: Bu bir emek hırsızlığıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vahit Kirişci#Şanlıurfa#Tarım

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji