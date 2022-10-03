Son dakika: Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te... İmamoğlu'nun iddiasına yanıt: Bu bir emek hırsızlığı

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Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Kadıköy'den kalkıp Pendik Tavşantepe'ye gelen istasyondu. Daha sonra bağlantısı için 7.4 km hattın çalışmalarını Bakanlık olarak başlattık. Fevzi Çakmak ve Yayalar mahalleleri de yoğun olan nüfuslu bölgeler. Buralar da metroya kavuştu. Sabiha Gökçen'de inen vatandaş, hiç başka araca binmeden raylı sistemi kullanarak Halkalı'ya kadar gidebilir. İstanbul'un birçok yerine böylelikle ulaşılabiliyor. İstanbul için hazırlanmış bin 100 kilometre metro hattı. Şu an 500 kilometre metro hattı var devam edenlerle birlikte. Yıllık 35 milyon yolcu kapasitesi var Sabiha Gökçen'in. Bu günlük 1,2 milyon kişi ulaşabilecek. Önümüzdeki yüzyıla yetecek bir kapasiteye sahip. Yıllar önce ana muhalefet lideri Sabiha Gökçen'i Tuz Gölü'ne benzetmişti. Avrupa'nın 8. Türkiye'nin en yoğun 3. havalimanı Sabiha Gökçen. Buranın kapasitesini artıracak bir ihale yapıyoruz. İkinci pist de Mayıs ayında bitiyor. Bunlar önemli işler. Hem İstanbul Havalimanı, hem Sabiha Gökçen Havalimanı büyüyor.

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* Sürücüsüz kullanılabilecek kapasitede. Merkezden kontrol ediliyor. Bugün işletmeye başlatıldı. İstenildiği zaman manuel de işletilebilecek. Saatte 80 km hız trenin maksimum yapabileceği hızdır. İBB herhalde gece 12 ye kadar çalıştırıyor. Kadıköy-Pendik hattının devamı olduğu için burayı Belediye'ye devrettik. Burada çalışan insanların verdiği emeği gösteriyor. 16.1 milyar saat emek var burada. 32 metre -35 metreye kadar indiğimiz yerler var. Yerleşim yerlerini etkilemiyor. TBM dediğimiz makinalar adeta köstebek gibi hedefine ulaştı. Bizim için kolay işler oldu. Tamamen yerli mühendislerimiz olduğu bir iş oldu. Türkiye'nin yüklenicileri dünyada aranan yükleniciler oldu. Yer altıdaki tünelin toplam uzunluğu 7.4 kilometre.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HİÇ BİR KATKISI YOKTUR"

* Bu projenin toplam bedeli 4.4 milyar TL. Burası 2018 yılı gibi aktif olarak başladı, ortalama 5 yılda tamamlandı. 4.4 milyar TL'ye bakanlık bütçesinden yapıldı, Büyükşehir'in hiçbir katkısı yoktur.

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* (Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki iddiaları) Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor.

* Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar TL'lik bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Büyükşehir'in görevleridir raylı sistemleri yapmak.

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* Bu ilgili Belediye'nin vergi gelirlerinin %5'ini aşmamak şartıyla ödemesi olacak. Belediye'ye ayrılan bütçeden %5'lik kesinti yapılmayacak. Vergi, faiz yok. Bu İstanbul'da da Kayseri Bursa'da da böyle

* Kimseye ayrım yok. Ne yüzle konuşuyorlar. Biz bu metroyu yaptık teslim ettik. Bunun Pendik'ten Marmaray'a bağlantısı var. Bu Belediye ait. Bakın aradan 5 yıl geçti. İBB'nin bunu bitirmesi gerekiyordu. İşi burada alınganlık yapacaklarına kendilerine ait olan işleri bitirsinler.

* 4 km hat. Şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken bir hattır. Arkalarını biz mi toplayacağız. Herkesin sorumlulukları var. Herkesin işi belli. %80'le teslim etmiş olduğumuz Bostancı Dudullu hattı bile açılmadı. Bunlar çoktan bitecek işlerdi. Çok lafla iş olmuyor maalesef.

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* Pendik'ten Tuzla'ya kadar bu hat devam ediyordu. Son ihaleyle şu anki yeşil bölgeyi de yapmıyorlar. Bakanlık olarak 103 km metro yapıyoruz Bakanlık olarak. Bu konuştuğumuz metroyu yapan Genel Müdürlüğümüz. Emek veren arkadaşlarım burada. Yaptıkları işe sahip çıkıyor.

"İSTANBUL HAVALİMANI 1-2 AY SONRA METROSUNA KAVUŞUYOR"

* Hiç metro yapmadığı gibi devam eden metro hatları vardı. Kaide değer bir ilerleme yok. Ama algı oyunlarıyla oturdukları yerden sahip çıkmak olmaz. Bu kırmızılar İBB'nin devam eden inşaatlar, Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı'na ulaşan 37,5 km'lik metro hattını önümüzdeki ayın sona doğru açıyoruz. Şu an inşaatı devam ediyor. Gayrettepe Kağıthane hattını da 6 ay sonra açacağız.

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* İstanbul Havalimanı 1-2 ay sonra metrosuna kavuşuyor. Bunun tabi entegrasyonları olacak. Bunlar devlet aklıyla üretilmiş, bütün hatlar birbirini tamamlayan hatlardır. Geri kalan kısmı da Gayrettepe - Kağıthane.

"İSTANBUL HAVALİMANI - TAKSİM ARASI 30 DAKİKA OLACAK"

* Bunlar devlet aklıyla üretilmiş, bütün hatlar birbirini tamamlayan hatlardır. Geri kalan kısmı da Gayrettepe - Kağıthane. İstanbul Havalimanı şuandaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak. Buranın da maliyeti 12 milyar TL'nin üzerinde. Bura izole bir hat ve Marmaray'ın devamı olduğu için Bakanlık olarak biz işleteceğiz.

* Halkalı-İstanbul Havalimanı önümüzdeki yılın ilk 6 ayında önemli bir kısmını bitirmeye çalışıyoruz. 32 km'lik bir hat. Halkalı'da Kayaşehir'de önemli bir nüfus var. Bunların yanında kılcal damar hatları yapıyoruz. Maalesef Belediye tarafındaki çalışmalar yavaş ilerliyor.

"ÇAM VE SAKURA'NIN YOLUNU YAPMAYAN BELEDİYE, METROSUNU DA YAPMAYACAĞINI BİZE İLETTİ"

* Bu belediyenin uhdesinde olan bir işti. Çam ve Sakura'nın yolunu yapmayan belediye, metrosunu da yapmayacağını bize iletti. 2 yıl önce metro çalışmalarına başladık. Hedefimiz aralık ayı sonunda burayı da açmak. Hedefimiz aralık ayı sonunda burayı da açmak. Bakırköy-Kirazlı hattı 8.4 km. Bağcılar Kirazlı'ya dönen hat.

"İBB'YE 100 MİLYAR TL PARA AKTARILMIŞ, ORTADA BİR ŞEY YOK"

* Son 3 yıl içerisinde 100 milyar TL para aktarılmış İBB'ye. Ortada bir şey yok. Bu paralar nereye gidiyor. Belediyelerin en önemli işleri bunları yapmaktır. Onun dışında olağanüstü borçlanma yetkileri aldılar. O paralar da harcandı ama ortada bir şey yok. Biz 2019 yerel seçimleri öncesi İBB'de bu işlerin başındaydım. Bu işlerin projelendirmesini bildiğim için hakimim. Her şeyden öncesi Cumhurbaşkanımızın bize ayırdığı bütçeler çok iyi.

* Çamlıca'da bir şantiye kuruldu, iş yapımı için. İBB buraya yıkım kararı çıkartıyor. Sırf bu İstanbul'a yapılacak olan geçici bir yapıydı burası. Altunizade- Bosna Bulvarı arasındaki metro hattı yıl sonuna doğru bitmiş olacak. İBB bu metro şantiyesinin üstüne hafriyat döktü. Başlanmış bir işti bu da. Tüm metro projeleri o zamanki Belediyedeki ulaşım hizmetleri tarafından hazırlanmıştır.

* İstanbul 1100 km'lik metro hattına önümüzdeki 20 yıl içinde kavuşacak. Yapımı devam eden hatlar bitince İstanbullu önemli bir değişim yaşayacak.

KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMİ

* Şu anda Pekin'den Londra'ya 700 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Biz bu koridorlar üzerinden üretimlerimizin ihracatını karşılayacağız. Orta koridorun güçlendirilmesi akabinde Kuzey-Güney koridorları bağlantısını sağlamalıyız. Sadece iki tane boğaz geçişi olduğunu düşünün İstanbul kilitlenirdi. Kanal İstanbul'da öncelikle vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak zorundayız. Kanal İstanbul yapıldığında üretimimizin merkezi bütçesinden karşılanmadan kendi bütçesini karşılayabilecek bir projedir. Karadeniz'e dünyanın en büyük limanlarından biri yapılacak, gemilerin geçişlerinden ücretler alınacak, ticaretin yüzde 90'ı deniz yollarından sağlanıyor. Şu anda Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler limanlarına yatırım yapıyor.

* Tehlikeli madde taşıyan gemilerin boğazlara getirdiği yük fazla. Biz İstanbul Boğazı'nın yükünü azaltacağız tamamen kapatmayacağız. Emlak, Katarlılar dedikodu siyasetine giriyor.

* Sazlıdere Köprüsü Kanal İstanbul'a göre projelendirildi Kanal İstanbul'un ana işine başlamadan önce ona göre dizayn edilen yollar yapılır. Biz yolları, demir yollarını inşa ettikten sonra Kanal İstanbul'a başlayacağız. Merkezi bütçeye yük olmadan bu işi zamanı gelince yapacağız. Yap-İşlet, veya gemi geçiş garantisi tarzı modeller üretilebilir daha kesinleşmiş bir şey yok.

* Montrö Boğazlar Anlaşması'nda bulunan boğaz geçişlerinde Altın-Frank ücretlendirilmesini güncelleştirdik bunu her 1 Temmuz'da güncelleyeceğimizi dünyaya ilan ettik. 30 milyon Dolar uğraksız geçişlerden alınıyor yıllık 200 milyon Dolara kadar çıkacak toplam para. Bu 35 yıldır kullanmadığımız Montrö hakkımızdan fedakarlık yaptığımız bir uygulamaydı artık bu ücret geçişlerini arttıracağımızı duyurduk.

YAP-İŞLET-DEVRET VE GEÇİŞ GARANTİLERİNDE ZARAR VAR MI?

Avrasya Tüneli: 20 Aralık 2016'da açıldı. 38 bin günlük ortalamadan başladı 48 bin günlüğü de geçti. Daha da artacak. 25 yıl işlettikten sonra işletmeci bu bizim ülkemizin olacak direkt hazineye girecek. 1.2 milyarlık yapı ülkemizin olacak. Kendimiz yapsaydık bu projeyi 1.2 milyar Dolar cebimizden çıkacaktı bir de üstüne 40 milyon Dolar işletme ücreti verecektik. 2024'te 68 bin garantisine ulaşıyoruz ve işletme süresine kadar bizim hiç bir ücret cebimizden çıkmayacak.

İstanbul Havalimanı: 2018 yılında açıldı. Covid-19'un etkisini en hızlı atlatan ülkelerden biriyiz. Avrupa birincisiyiz, dünya 5'incisiyiz. İstanbul Havalimanı'nda yatırım maliyetine hiç karışmıyoruz garantiyi zaten ilk günden sağladık. Üstüne 23 milyon Euro direkt devlete gelir kazandırdık. Covid döneminde anlaşma yaparak biz garanti ücreti vermedik, onlar da işletme ücreti vermeyerek anlaşma sağladık. 75 milyon metre karelik alana devletin kasasından para çıkmadan burayı değerlendiriyoruz 26 milyar Euro'luk bir kazanç sağlanıyor ülkeye.