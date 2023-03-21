Bakan Kirişci: Şanlıurfa'da 3 günde toplam metrekareye 138 kilogram yağış düştü

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Tarım ve Orman Bakanlığı, '21 Mart Dünya Ormancılık Günü' ve 'Orman Haftası' kapsamında, 'Deprem Şehitleri Ormanı Fidan Dikim Töreni' düzenledi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bakanlık yetkilileri, depremzedeler, madenciler, Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şefleri katıldı. 'Deprem Şehitleri Ormanı'nda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler için, 2023 fidan toprakla buluşturuldu. Ankara'nın yanı sıra 80 ilde daha 'Deprem Şehitleri Ormanı' kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Kirişci, depremin ilk anından itibaren bakanlık personelinin sürekli sahada olduğunu belirterek, "O bölge içerisinde yer alan 110 baraj, 30 göleti sürekli kontrol ettik, arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldık. Enkaz kaldırma çalışmalarında aktif olarak görev aldık. Çiftlik ve sahipsiz hayvanlar için yem ve mama dağıtımını gerçekleştirdik. 334 kişilik Orman Arama Kurtarma (ORKUT) ekibi, arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. 60 bin ton yakacak odun temin edildi. Gıda temin ve tedarikinde aktif olarak görev aldık" diye konuştu.

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'YILLIK YAĞIŞIN 3'TE BİRİNİ ALDI'

Bakan Kirişci, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da medyana gelen su baskınlarına ilişkin, "Şanlıurfa'nın yıllık yağış miktarı metrekareye 460 kilogram. Mart ayı uzun yıllar ortalaması ise metrekareye 63 kilogram olduğu halde 3 günde toplam metrekareye 138 kilogram yağış düştü. Yani 1 yılda aldığı yaşın 3'te birini bu 3 günlük sürede almış oldu" dedi.

'MÜDAHALE SÜRESİ 11 DAKİKA'

Orman yangınları başta olmak üzere her türlü afetle gerek hava gerekse yer araçlarıyla etkin mücadele yürütüldüğünü söyleyen Kirişci, "Orman yangınları ile mücadele için kiraladığımız hava araçlarından ayrı olarak ilk defa bu yıl 22 uçak, 9 yangın helikopteriyle 31 hava aracı satın alarak hava filomuzu oluşturmuş olduk. Yangına müdahale süremizi son 20 yılda 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdük" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, ormanlar ve tarımsal üretimle ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğünü anımsatarak, "Arzumuz, tarım ve orman alanında bir devrim niteliğinde bize katkı sağlayacak bu kanun teklifinin en kısa zamanda yasalaşması. Ormanların daha etkin korunması sağlanacak, orman yangınlarında hayatını kaybeden orman personeli ve diğer kamu görevlileri ve gönüllüler şehit statüsüne alınmış olacak" dedi.

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'2 KATI HAZİNE ARAZİSİ ORMAN ENVANTERİNE GİRECEK'

Deprem bölgesinde inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'na da görevler düştüğüne işaret eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Yeni inşa edilecek konutlar, iş yerleri artık olabildiğince ovalardan uzakta ve sert zeminde kurulacak. Bildiğiniz gibi 11 ilimiz depremden etkilendi ve büyük bir yıkıma uğradı. Depremde yıkımın önemli sebeplerinden biri de ovalara, yani zemini sert olmayan alanlara inşa edilen konutlar oldu. Yeni inşa edilecek konutlar, iş yerleri artık olabildiğince ovalardan uzakta sert zeminlerde olacak. Bu şartları sağlayan taşlık ve kayalık orman olarak devamında fayda görülmeyen, ağaç dikimine elverişli olmayan orman alanlarına konut yapılabilecek; ancak verilen her orman alanına en az 2 katı kadar alan hazineden orman kurulması amacıyla orman envanterine geçirilmiş olacak. Mera ve tarım alanlarında da aynı hassasiyette çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu nedenle kaygılanacak bir durumun söz konusu olmadığını da hassaten belirtmek istiyorum" dedi.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yurt genelinde 600 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla ülkemizin yüzde 29,6'sıyla kaplı ormanlarımızı yüzde 30'a yükselteceğiz" ifadesini kullandı. (DHA)