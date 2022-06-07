Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt: Yalan söylemekten bıkmadı, Biz de yalanlamaktan bıkmayacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’dan İstanbul’a dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında ‘Yap-İşlet -Devret’ projelerine ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

“100 YILIN PLANLARININ YAPILACAĞI TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN GURURUNU TAŞIMAKTAYIZ”



Basın mensuplarıyla buluşmasında Haziran ayı sonunda Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek uluslararası toplantıya dikkat çekerek sözlerine başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “28-Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkemizde çok önemli bir organizasyon gerçekleştirilecek. İstanbul’da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü(ICAO)’nün çok önemli bir toplantısı var. Havacılık sektörünün bütün sıkıntıların, geleceğinin tartışılacağı çok önemli bir toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ev sahipliğini göstererek, hem önümüzdeki yıllarda havacılık sektöründe oluşacak gelişmeler ve özellikle pandemi sonrasında sektördeki gelişmelerin tartışılacağı, önümüzdeki 100 yılın planlarının yapılacağı toplantıya ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını taşımaktayız” şeklinde konuştu.

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“2023 YILINDA 2019 YILININ ÜZERİNE ÇIKARAK YILINDA 214 MİLYON YOLCU İLE KAPATMAYI PLANLIYORUZ”



Havacılığa ilişkin rakamları paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “Havayolu yolculuklar açısından 2022 yılı mayası ayında 2019 yılının yüzde 95’in ulaştık. 2019’u 210 milyon yolcu ile kapatmıştık. Bu yılı da 200 milyona yakın yolcu ile kapatmayı hedefliyoruz. 2023 yılında da 2019 yılının üzerine çıkarak yılında 214 milyon yolcu ile kapatmayı planlıyoruz. Tabii 2053 Ulaşım ve Lojistik Master Planı çerçevesinde bizim 2035 yılında 232 milyon yolcuya, yaptığımız yatırımlar ve başarılı havacılık politikalarımız sayesinde 2053’e geldiğimizde de 344 milyon yolcuya ulaşmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

YENİ AÇILAN HAVALİMANLARINA YOĞUN TALEP



Bu yıl Tokat ve Rize Artvin Havalimanı’nın yakın zamanda hizmete açılmasına karşın talebin yoğun olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Tokat Havalimanı’nı hizmete açalı yaklaşık 2.5 ay oldu. Toplam 377 uçuşla 21 bin 505 vatandaşımızı Tokat ile buluşturmuş olduk. Rize Artvin 3 hafta oldu açılalı. Toplam 305 uçuşla 34 bin 160 vatandaşımız havalimanın kullanmış oldu. Daha havalimanlarının ilk günleri olmasına rağmen vatandaşımız ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde artarak devam edecek" dedi.

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“BİZ BUNLARI ONLARCA KEZ YALANLADIK AMA ONLAR BU YALANLARI SÖYLEMEKTEN BIKMADI”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yap-İşlet-Devret projelerine ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Adil Karaismailoğlu, "Yap-İşlet-Devret projelerinde esas olan proje maliyetidir. Bu yapım maliyeti üzerine gelen kamulaştırma, finans, işletme, bakım-onarım ve yenileme maliyetleri olarak maliyet çıkarılır. Bu maliyetin de işletme süresi boyunca geri iadesi için finansal modeldir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısını yaptı, her zamanki maalesef üzülerek izlediğimiz yalanlarının, hezeyanlarının tekrarlanması şeklindedir. Biz bunları onlarca kez yalanladık ama onlar bu yalanları söylemekten bıkmadı. Biz de onları yalanlamaktan bıkmayacağız. Bu projeler halkımızın hayatını kolaylaştıran, ülkemizin ekonomisine, istihdamına, üretimine, turizmine oldukça fazla katkılar yapan çok kıymetli projelerdir. Bunların hepsinin hesap kitabı yapılmıştır ve bu projeler tamamen kamuya açık olan ihalelerdir, bir yarışma sonucu kazanılmış olan ihalelerdir” ifadelerine yer verdi.

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“KÖTÜ SİYASETLERİNE ALET ETMEK İÇİN UYDURMA RAKAMLARLA KARALANMAYA ÇALIŞILAN BU KADAR KIYMETLİ İŞLER”



Yapılan projelerin kötü siyasete alet edildiğini belirten Karaismailoğlu, “Bir tarafta 17 yılda bitmemiş Bolu Dağı Tüneli gibi basit bir proje, bir tarafa da dünyanın en teknolojik bir köprüsü ve 2,5 milyar Euro’luk bir proje. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan biten bir proje. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı. Bu kadar kıymetli işler, dünyanın takdir ettiği işler ama maalesef kötü siyasetlerine alet etmek için yalan yanlış rakamlarla, uydurma rakamlarla karalanmaya çalışılan bu kadar kıymetli işler. Biz yaptığımız işlerin arkasındayız, çok başarılı işlerdir. Bunları yapmaya, işletmeye ve bu sürekliliği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI



Atatürk Havalimanı tartışmalarına da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı bunlar ülkemizin iki tane kıymetli projesi. İstanbul Havalimanı dünya üzerindeki en büyük transfer merkezi ve en modern ve kaliteli havalimanlarından bir tanesi. Şu anki yolcu kapasitesi 120 milyon. Buradaki ilave yatırımlarla birlikte 200 milyon yolcuya kadar çıkacak bir kapasite var burada. Bu kadar kapasitesi yüksek kaliteli bir havalimanı varken, hemen yanı başındaki havalimanını çalıştırmanın bir anlamı var mı? Bunu söyleyenlere Allah akıl fikir versin. Atatürk Havalimanı gibi muhteşem bir arazi de millet bahçesi olarak da yine İstanbullulara hizmet edecek, onlara nefes aldıracak bir proje olarak değerlendiren devlet aklı var. Bunu alkışlamaktan başka bir şey olamaz” dedi.

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“BİR TARAFTA İSTANBUL HAVALİMANI’NI YAPARKEN BİR TARAFTAN DA RİZE-ARTVİN HAVALİMANI’NI BİTİREBİLİYORUZ”



Yapılan yatırımların yaklaşık yüzde 20’sinin Yap-İşlet-Devret finansman modeliyle hayata geçirildiğini de ifade eden Adil Karaismailoğlu, “Projelerimizin yaklaşık yüzde 20’sini Yap-İşlet-Devret finansman modeliyle yaparak, ilave bütçeler çıkartarak kısa sürede bu projeleri bitiriyoruz. Geri kalan yüzde 80’i biz kamu bütçesinden yani klasik ihale yönteminden yaparak bitiriyoruz. Bir tarafta İstanbul Havalimanı’nı yaparken bir taraftan da Rize-Artvin Havalimanı’nı bitirebiliyoruz. O yüzden ülkemizin dört bir tarafındaki projeler aynı hızla bitebiliyor. Bu da uzun soluklu master plan ve çalışma sonucunda çıkıyor” diye konuştu.