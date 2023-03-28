Bakan Karaismailoğlu: AKM-Gar Kızılay metrosunda tüm imalatlar tamamlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay metro hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, bakanlık tarafından kazandırılan hatlarla Ankara'nın toplam hat uzunluğunun yaklaşık 3 katına çıkarılacağını belirtti. Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay metro hattının Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımının sağlanması açısından da son derece önemli olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip hattımızdaki ilk durak olan Gar İstasyonu aracılığıyla vatandaşlarımız; hızlı tren garına ulaşacak, yine aynı istasyon sayesinde Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da M1 hattına, yani Başkentray'a aktarma sağlanabilecek. Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına aktarma yapılması mümkün olacak. Ayrıca; söz konusu metrolarda çalıştırılmak üzere mevcut 108 adet araca ilave olarak 324 adet yeni nesil metro araç alım işi Bakanlığımız tarafından yapıldı. Böylece, hatlarda çalışan metro aracı sayısını 4 katına çıkardık. Mevcutta bulunan metro araçları depolama ve bakım merkezini de revize ederek, kapasitesini arttırdık. Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi daha tesis ettik" dedi.

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'378,9 MİLYON EURO TASARRUF ÖNGÖRÜYORUZ'

Karaismailoğlu, AKM, Gar, Adliye ve Kızılay istasyonları ile hat üzerindeki tüm imalatların tamamlandığını, test ve devreye alma işlerinin ise sürdüğünü kaydetti. Karaismailoğlu, AKM Otoparkı'nın 4 katlı ve 335 araç kapasitesine sahip olduğunu söyleyerek, proje kapsamında 5 bin 30 metre TBM tünel, 1818 metre NATM tünel imalatı yapıldığını belirtti. 7 bin 295 metre ray montajı yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte; 103,9 milyon euro kara yolu işletmeden, 42,7 milyon euro kaza maliyetlerinden, 123,9 milyon euro zamandan, 108,4 milyon euro çevresel katkı (hava kirliliği, gürültü kirliliği, toprak ve su kirliliğinde azalma olmak üzere) toplam 378,9 milyon euro tasarruf sağlanmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.