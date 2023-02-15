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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 6 bin 108 binanın acil yıkılması gerek

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#Adıyaman#Deprem#Hasarlı Bina
Bakan Karaismailoğlu: Adıyamanda 6 bin 108 binanın acil yıkılması gerek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 16:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki 6 bin 108 binanın acil yıkılması gerektiğini, kentte deprem felaketinde enkazdan 16 bin 713 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

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Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yaptı. Deprem felaketinde kentteki 1485 binanın yıkıldığını, 139 binada enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Umudumuzu yitirmedik, arama- kurtarma ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı enkazdan kurtarmıştık. Halen 5 bin 703 personel ile çalışırken bunun yanında 30 bin civarında farklı kurumlardan personellerimiz canıgönülden çalışmalarına devam ediyorlar. 1485 yıkılan bina enkazından 36 binada arama- kurtarma ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.

Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Hasar tespit çalışmalarımız Çevre, Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından devam etmektedir. Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan bina sayısı 1485, ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı ise 538 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak acil yıkılması gereken 6 bin 108 bina bulunmaktadır. 139 binanın enkaz kaldırma işlemlerini tamamladık. 292 ambulansla 2 bin 400 sağlık personellerimizle sahada çalışmalarımız devam ediyor. 950 yaralımızı hava ambulanslarıyla İstanbul ve Ankara'daki hastanelerimize sevk ettik. Adıyaman'da çadır ve konteyner çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 28 bin 736 çadır kurularak 114 bin 944 vatandaşımıza barınma fırsatı sunduk. Gelecek çadırlar ile köylerimizdeki hayvan çadırlarının talepleri yerine getireceğiz" diye konuştu.

 

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#Adıyaman#Deprem#Hasarlı Bina

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