Bakan Kacır duyurdu! Deprem bölgesi illerinde 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kurulacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız. Kurulacak sanayi alanları sadece bölgenin değil tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam fırsatı sunacak. Hayırlı uğurlu olsun!
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 3, 2023
Kurulacak sanayi alanları sadece bölgenin değil tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli… pic.twitter.com/EIok3NC3ah