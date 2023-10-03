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Bakan Kacır duyurdu! Deprem bölgesi illerinde 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kurulacak

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#Mehmet Fatih Kacır#Deprem#Sanayi Alanı
Bakan Kacır duyurdu Deprem bölgesi illerinde 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kurulacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 22:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız” açıklamasını yaptı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız. Kurulacak sanayi alanları sadece bölgenin değil tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam fırsatı sunacak. Hayırlı uğurlu olsun!

 

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#Mehmet Fatih Kacır#Deprem#Sanayi Alanı

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