Bakan Kacır duyurdu! Deprem bölgesi illerinde 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kurulacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız. Kurulacak sanayi alanları sadece bölgenin değil tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam fırsatı sunacak. Hayırlı uğurlu olsun!