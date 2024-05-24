Bakan Işıkhan’dan ikramiye ve asgari ücret açıklaması

Haberin Devamı

Işıkhan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın Devriamber sergisini gezerken Hürriyet’in gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatlarındaki yükseliş, emeklinin bayram ikramiyesine yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarını beraberinde getirirken Bakan Işıkhan, “Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, bayram ikramiyelerinin miktarı netleşmiş oldu. Kurban Bayramı için ödeme takvimini belirlemeye gayret ediyoruz. Yakın zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımız tarihini duyuracak” dedi.

ASGARİYE ARA ZAM YOK

“6 aylık enflasyonun yüzde 25 gerçekleşmesi durumunda memur emeklilerine de işçi emeklileri gibi temmuz ayında yüzde 25 zam yapılması düşünülüyor mu?” sorusuna ise Işıkhan, “Şu an böyle bir çalışmamız yok” yanıtını verdi. Asgari ücretin temmuz ayında artırılmasına ilişkin bir çalışma olmadığını söyledi.