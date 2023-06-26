Bakan Işıkhan: Asgari ücret desteğimizi 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüşen Işıkhan, çakışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Işıkhan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin’de de çok önemli sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, AK Parti'nin göreve geldiği 2002’den bugüne kadar kentte gerçekleştirilen yatırım miktarının 96 milyar lirayı aştığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diyen Işıkhan, "Bugüne kadar çalışmalarımızı tamamen hak temelli ve insan odaklı bir bakış açısıyla yürütüp, bütün vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için politikalarımızı en etkili şekilde hayata geçirdik. Hem çalışanlarımızı koruyacak iyileştirmeler yaptık hem de çalışma hayatımızın temel birçok sorununu çözdük. Çalışma barışını, yatırım-üretim-istihdam hedeflerimiz çerçevesinde sağlamanın gayreti içerisinde olduk" diye konuştu.

Yeni belirlenen asgari ücrete değinen Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanının destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardık. 2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002’den 2023’e; nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

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"MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU İFADE ETMİŞ OLDUK"

Enflasyon oranının oldukça üzerinde bir refah payıyla emeği, enflasyona ezdirmeme kararlılığını bir kez daha göstermiş olduklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Şartlar ne olursa olsun, sosyal devlet anlayışımıza yakışır bir duruşla milletimizin yanında olduğumuzu ifade etmiş olduk. Bizler bu sorumlulukla uyguladığımız sosyal politikalarla asgari ücretli çalışanlarımız başta olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla bütün illerimizi, her alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Sosyal güvenlik sistemini iyileştirerek nüfusun refah seviyesini yükselttiklerini aktaran Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal güvenlik sistemimizi iyileştirerek yapısal bir reformla tek şemsiye altında nüfusumuzun yüzde 99’unu kapsayacak bir hale getirdik. Hükümetimizin millete hizmet anlayışıyla tüm illerimizde olduğu gibi Mardin’de de çok önemli, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirdik. Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimizi en iyi Mardin bilir. Bu değişimin en yakın şahitleri sizlersiniz. Mardin’in son 21 yılda geçirdiği değişim ve dönüşüm bunun en net göstergesidir."

"YATIRIM MİKTARI 96 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞ DURUMDA"

Cumhurbaşkanı'nın müjdesini verdiği hâlihazırdaki petrol arama çalışmalarının Mardin’de de hızlanmış durumda olduğunu belirten Işıkhan, "Yine doğal gaz altyapımız Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimizi kapsayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Hükümetimizin göreve geldiği 2002’den bugüne kadar ilimize gerçekleştirilen yatırım miktarı 96 milyar lirayı aşmış durumda. Bu miktarın yaklaşık 4 milyar lira çalışma hayatına yönelik bakanlığımız eliyle yaptığımız yatırımlardır. Sosyal devlet güçlü millet anlayışıyla, şehrimizin aktif sigortalı sayısını 46 binden, yaklaşık 190 bine çıkararak 20 yılda yüzde 305 oranında bir artış gerçekleştirdik. Sadece geçtiğimiz yıl 5 bin 585 kişiyi işe yerleştirdik. Mardinli kardeşlerimizin çalışma hayatı ve istihdamda nitelik kazanarak daha kolay yer alması için düzenlediğimiz Aktif İşgücü Programlarından, 2002’den bugüne 42 bini aşkın vatandaşımız yararlandı. İlimizde bugüne kadar yaklaşık 9 bini aşkın iş yerine, 3,2 milyar TL’yi aşkın istihdam teşvik ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşların daha rahat bir ortam yaşamaları için terör örgütünü yok etmek için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç kuşkusuz bugünkü Türkiye’nin harcında hükümetimizin 20 yıllık alın teri ve emeği var, milletimizin desteği, dünyada yüreği bizlerle atan milyonlarca insanın duaları var. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, şehir şehir, ilçe ilçe büyümeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. İnşallah Mardin başta olmak üzere tüm illerimizi, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zarar veren ne kadar terör örgütü varsa hepsinden bir bir temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuruna, istikbaline göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Bayrağımıza, vatanımıza ve kardeşliğimize zarar veren herkesle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi bugünlere getiren, kardeşliğimiz ve birliğimizin gücüdür."