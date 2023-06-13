Bakan Işıkhan, '111'inci Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi

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Bakan Işıkhan, ILO'nun 111'inci Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj ile katıldı. Bakan Işıkhan, video mesajında "Küresel iş gücünü etkileyen sorunların çözülmesi, çalışanların haklarının geliştirilmesi ile sosyal adalet ve herkes için düzgün çalışma koşullarının temin edilmesinde ILO'nun rolünün daha da önem kazandığı bir dönemin içinde bulunuyoruz" dedi. Bakan Işıkhan mesajında "Sayın Genel Direktöre, 'Sosyal Adaleti Güçlendirmek' başlıklı raporu için teşekkür ediyorum. Türkiye, 'Sosyal Adalet için Küresel Koalisyon' girişimine büyük önem vermektedir" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE, 2015 YILINDAN BU YANA DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİDİR'



Çalışma hayatında süregelen sorunların yanı sıra, Kovid-19 salgını ve iklim krizi gibi yeni sınamaların yol açtığı zorlukların, bu eşsiz üçlü yapı içerisinde çözüme kavuşturulabileceğine inandıklarına vurgu yapan Işıkhan, "Küresel İnsani Yardım Raporları'na göre Türkiye, 2015 yılından bu yana dünyanın en cömert ülkesidir. Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da, savaşın ortaya çıkardığı insani sonuçların hafifletilmesi, bölgede kalıcı ve adil bir barışın tesisi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye’nin öncülüğünde geçtiğimiz temmuz ayında imzalanan 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması' sayesinde, küresel gıda tedarik zincirlerinde kesinti yaşanmasının önüne geçilmiştir. Ülkemiz ayrıca, 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyada en fazla sayıda sığınmacı bulunduran ülke vasfını sürdürmektedir. On iki yıldan fazla süredir devam eden Suriye krizi konusunda, Türkiye'nin taşıdığı yük ve sorumluluğun paylaşılmasında 'Sosyal Adalet için Küresel Koalisyon' girişimine ayrıca değer atfetmekte olduğumuzu da ifade etmek istiyorum" dedi.



'TÜM UYGULAMALARIMIZ, EMEĞİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARIN SOMUT GÖSTERGESİDİR'



Bakan Işıkhan, sosyal devlet olma hüviyetiyle, ekonomi büyüdükçe ortaya çıkan katma değeri, çalışanlara adil bir şekilde paylaştırmaya özen gösterdiklerinin altını çizdiği mesajında, "Bu anlayış çerçevesinde, tüm ücretlilerin gelirlerinin asgari ücret kadar olan kısmındaki gelir vergisini kaldırdık. 2023 yılı ocak ayında asgari ücrete ülke tarihinin en yüksek zammını yaptık. Türkiye'nin büyümesine kattıkları emeklerine karşılık işçilerimize, toplu sözleşme ile tarihimizin en yüksek sosyal refah payını verdik. Sosyal güvenlik kapsamını da son yirmi yılda yüzde 70'lerden yüzde 99,3'e çıkardık. Tüm bu uygulamalarımız, emeğin korunması ve geliştirilmesi için sürdürdüğümüz çalışmaların somut göstergesidir" diye konuştu.



'TÜRKİYE, SON YILLARDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDETMİŞTİR'



12 Haziran'ın Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olduğuna da değinen Işıkhan, mesajının devamında şunları söyledi:



"182 sayılı ILO Sözleşmesi'nin tüm üye ülkeler tarafından onaylanmasını, bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye, son yıllarda çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu bağlamda, çocuk işçiliğiyle mücadele tecrübelerini paylaşmak üzere Türkiye'nin, İttifak 8.7'ye 'Rehber Ülke' olarak katılım sürecinde olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.



'GENEL DİREKTÖR RAPORUNU MEMNUNİYTLE KARŞILIYORUZ'



Bakan Işıkhan, 'İşgal Altındaki Arap Topraklarındaki İşçilerin Durumu' başlıklı Genel Direktör raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında devam eden işgalin, süregelen çatışma ve gerginliğin barışa hizmet etmeyeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini bu vesileyle tekrar vurgulamak isterim. Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından sağlanan uluslararası destek için de teşekkür etmek istiyorum. Konferans’ın herkes için başarılı geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."