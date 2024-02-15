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Bakan Güler'den Brüksel'de peş peşe görüşmeler

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#Bakan Güler#NATO#Brüksel
Bakan Gülerden Brükselde peş peşe görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 17:28

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’deki temasları devam ediyor.

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Bakan Yaşar Güler, Almanya’nın NATO Daimi Temsilciliğinde “Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan’ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni” düzenlendi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un ev sahipliğinde gerçekleşen törende Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias anlaşmayı imzaladı. Bakan Yaşar Güler imza töreninde şunları söyledi;

“Almanya’nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO’nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak geniş bir yelpazedeki millî imkânlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya’ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.”

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Bakan Gülerden Brükselde peş peşe görüşmeler

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, temasları kapsamında ayrıca Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Her iki Bakan Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

 

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#Bakan Güler#NATO#Brüksel

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