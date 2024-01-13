Haberin DevamÄ±

MilliÂ Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, PenÃ§e-Kilit Harekat bÃ¶lgesinde 9 MehmetÃ§iÄŸin ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅžÄ±rnak'a gitti. Bakan GÃ¼ler'eÂ Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak veÂ kuvvet komutanlarÄ± eÅŸlik etti. HavaalanÄ±nda askeri yetkililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan GÃ¼ler, Suriye ve Irak'Ä±n kuzeyinde devam eden operasyonlara iliÅŸkin sahadaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

BÄ°RLÄ°K KOMUTANLARI Ä°LE TOPLANTI YAPILDI



MilliÂ Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler veÂ TSK komuta kademesi, ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehitler iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan 23'Ã¼ncÃ¼ Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda, birlik komutanlarÄ± ileÂ toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Harekat merkezinde, PenÃ§e-Kilit bÃ¶lgesindeki son duruma iliÅŸkin bilgi alan Bakan GÃ¼ler, operasyon bÃ¶lgelerinde yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin talimatlar verdi. Bakan GÃ¼ler, daha sonra GÃ¼venlik ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Ä°stanbul'a gitti.Â

Haberin DevamÄ±

KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZÄ°YARET



MilliÂ Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak,Â CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki GÃ¼venlik ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in ÅžÄ±rnak'tan Ä°stanbul'a dÃ¶nerken;Â kuvvet komutanlarÄ±Â ÅžÄ±rnak'taki hastanede yaralÄ± MehmetÃ§ikleri ziyaret etti.Â Â

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral SelÃ§uk BayraktaroÄŸlu, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ziya Cemal KadÄ±oÄŸlu ve ÅžÄ±rnak Valisi Cevdet Atay, yaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda doktorlardan bilgi aldÄ±. Askerleri de gÃ¶ren komutanlar, acil ÅŸifa dileklerini iletti.

Â