Bakan Güler: PKK tesisleri meşru hedef

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Beşiktaş’ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi’nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, özetle şunları söyledi:

150 TERÖRİST ETKİSİZ

“Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150’den fazla terörist de etkisiz hale getirildi.PKK/KCK, PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir. Ülkemizin meşru çıkarları ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri, tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz sürecektir.”

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ARALIKSIZ VURULUYOR

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki terörist hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla aralıksız vurulduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Durmadan, yorulmadan... Meşru müdafaa kapsamında, Suriye’nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz” denildi. Paylaşımda, terör hedeflerinin vurulduğu görüntülere de yer verildi.

ERMENİSTAN’A MESAJ

- Konuşmasında devir teslim töreniyle NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı’nın üstleneceğini de hatırlatan Bakan Güler şöyle konuştu: “Balkanların huzur ve güvenlik içerisinde olmasına büyük önem veriyoruz.Azerbaycan ordusunun toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı meşru adımları destekliyoruz. Şimdi artık, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yeni bir fırsat kapısı daha açılmıştır. Ermenistan’ın da bunun bilincinde olarak davranmasını bekliyoruz.”