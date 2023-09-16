Bakan Güler Malezya’nın Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Malezya'nın 66'ncı Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda konuşan Güler, Malezya'nın 66'ncı Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "Malezya Milli Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, bu anlamlı günde sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Malezya'nın Milli Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca sizlerin şahsında dost ve kardeş Malezya halkına da saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin başında, Malezya'nın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda cesaret ve kahramanlıkla mücadele ederken hayatını feda eden, büyük ve güçlü Malezya'nın ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan Malezya'nın kahraman şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle yad etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Haberin Devamı

'MALEZYA HER ALANDA GELİŞEN VE GÜÇLENEN ÜLKE HALİNE GELDİ'



Malezya'nın gelişiminden memnuniyet duyduğunu ifade eden Güler, "Malezya, sahip olduğu konum itibarıyla Güneydoğu Asya'da stratejik önemi yüksek olan aynı zamanda Malezya milli marşında da yer aldığı gibi 'İnsanların uyum ve refah içinde yaşadığı' güzel bir ülkedir. Özellikle tarihi ve kültürel çeşitliliği, ekonomik alandaki etkinliği ile Malezya, son yıllarda her alanda gelişen ve güçlenen bir ülke haline gelmiştir. Türkiye olarak bizler de köklü tarihi ve kültürel ilişkilerimizin bulunduğu kardeş Malezya'nın bu gelişiminden büyük memnuniyet duymaktayız. Zira ülkelerimiz ve halklarımız arasında coğrafi uzaklığa rağmen 500 yılı aşkın süredir dostluk ve kardeşlik bağları bulunmaktadır. Geçmişten gelerek günümüze ulaşan bu bağlar, bugün de ülkelerimiz arasındaki çok yönlü iş birliği ve mükemmel ilişkilere zemin hazırlarken ortak geleceğimize de yön vermektedir" dedi.

Haberin Devamı

'MALEZYA, TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ASYA'DAKİ EN BÜYÜK STRATEJİK ORTAKLARINDAN BİRİDİR'



Güler, Türkiye ve Malezya ilişkilerine ilişkin ise, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler; tarihi ve kültürel bağlara, sevgi, saygı ve iş birliği esaslarına dayanmaktadır. Bugün Malezya, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından biridir. Nitekim ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimiz, son yıllarda hemen her alanda artan bir ivmeyle gelişmektedir. Özellikle askeri iş birliği ve savunma sanayi alanında ortak fayda temelinde son yıllarda hayata geçirdiğimiz ortak projeler ve savunma sanayi firmalarımızın ülkelerimizde faaliyet göstermesi ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı şekilde Silahlı Kuvvetlerimiz arasında ortak eğitim faaliyetleri, tatbikatlar ile müşterek girişimlerimiz devam etmektedir. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi de son yıllarda büyük artış göstermekte; bunun yanı sıra ekonomi, bilim, teknoloji, eğitim, turizm, enerji ve gıda alanlarında da iş birliğimiz her geçen gün artmaktadır. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki seneye diplomatik münasebetlerimizin 60’ıncı, stratejik ortaklığımızın da 10'uncu yılına ulaşacağız. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' seviyesine yükselttiğimiz ilişkilerimizi, çeşitlendirerek daha büyük ortaklıklar oluşturma azim ve kararlığı içerisindeyiz. Temel hedefimiz; ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğinin çok daha güçlü bir seviyeye ulaşmasıdır. Temin edeceğimiz daha güçlü iş birlikleri, dünyanın iki kritik coğrafyasında yer alan ülkelerimizin refahı ve gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Nitekim geçtiğimiz yıl Malezya Kralı Sayın Sultan Abdullah’ın ülkemizi ziyareti de bu hedef doğrultusundaki irademizin önemli bir göstergesi olmuştur. Tüm bunların yanı sıra Türkiye ve Malezya olarak uluslararası arenadaki iş birliğimizi de çok boyutlu olarak sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN ve D-8 gibi çeşitli platformlardaki ortak tutumumuz, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

DOSTLUK VE KARDEŞLİĞİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM



Güler, açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"Türkiye ve Malezya arasındaki yakın bağlar, ülkelerimizde meydana gelen doğal afetlere yardımda da kendini göstermektedir. Türkiye, Aralık 2004’te Güneydoğu Asya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı felaket çerçevesinde Malezyalı kardeşlerinin yanında olurken; Malezya da ülkemizde meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açan 6 Şubat tarihli depremlerde ilk andan itibaren bizlerin yardımına koşmuştur. Malezyalı arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra Malezya Başbakanı Sayın İbrahim Enver’in de bizzat deprem bölgesini ziyaret etmesi, bizler için ayrıca önemlidir. Bu vesileyle; arama kurtarma faaliyetlerinden, malzeme desteğine kadar büyük bir gayretle çalışan Malezyalı görevli kardeşlerimize teşekkür ediyor; Malezya Devletine ve halkına şükranlarımı sunuyorum. Birbirimize olan güvenimiz ve desteğimiz, bundan sonra ilişkilerimizin daha da gelişmesi noktasında bizlere ilham vermektedir. Bu anlayışla, Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle yaklaşan Malezya Günü ve Malezya Savunma Kuvvetleri Günü ile birlikte Malezya Millî Günü’nü bir kez daha kutluyor; dost ve kardeş Malezya halkına sağlık, başarı ve esenlikler diliyor; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla"