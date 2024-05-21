Milli Savunma Bakanı Güler: Reisi'nin yeri, saat 02.36'da İran makamlarıyla paylaşıldı

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Milli Savunma Bakanı Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Güler'in, Milli Savunma Bakanlığı'ndan katıldığı toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı. Bakan Güler, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. Bakan Güler, pazar geçirdiği kaza sonucu hayatlarını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet; İran halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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'TÜM SİLAH ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM'

Kazanın haber alınması sonrası İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladıklarını aktaran Güler, "Bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek Akıncı İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin oluru sonrasında silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı, İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır. Görevini başarıyla tamamlayan Akıncı İHA'mız, saat 06.45'te Türkiye hava sahasına giriş yapmıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve İranlı makamlar ile yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket eden, hızlı bir reaksiyon ortaya koyarak görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor; hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

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'ORDUMUZUN ETKİNLİĞİNİN DAHA DA GÜÇLENDİĞİNİ GÖRDÜK'

2 bin 200 yılı aşan şanlı tarihiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhameti ile dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu belirten Bakan Güler, "Terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığımız, yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda başarıyla sürdürmektedir. Bununla birlikte sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla bölgemizde ve özellikle komşularımızla barış ve istikrarı artırmayı, karşılıklı saygı, dostluk ve iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde icra ettiğimiz planlı tatbikatlarımızdan olan Uluslararası Anadolu Ankası ve Denizkurdu Tatbikatları ile kahraman ordumuzun havada ve denizdeki etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük. 25 Nisan 2024 tarihinde başlayan Efes-2024 Tatbikatı da kapsamlı şekilde icra edilmektedir. Efes Tatbikatı, klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hale gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryosuna yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla icra edilmektedir" diye konuştu.

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'50 ÜLKE VE 11 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILACAK'

2 yıl önce icra edilen tatbikata 37 ülkenin katıldığını anımsatan Güler, "Bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılması ve seçkin gözlemci gününün Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna gösterilmesi için en önemli ve uygun platformlardan birisi olan Efes Tatbikatı'nda bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da üstün bir performans sergileyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.