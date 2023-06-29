Bakan Güler Aktütün’de... 1700 rakımda bayramlaşma

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Bayram namazını burada kılan Güler ve komutanlar askerle bayramlaştı. Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile önceki gün 10. Tanker Üs Komutanlığı ve TCG-Göksu’yu ziyaret edip, ardından Hakkâri’ye geçti. Selahaddin Eyyübi Havalimanı’nda Hakkâri Valisi İdris Akbıyık ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile askeri helikopterle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu Komutanlığı’na geçti. 1700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Güler’e bölgedeki faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Güler, “Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakârlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor, başarılarınızla gurur duyuyor” diye konuştu.

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MEHMETÇİĞİN BAYRAMINI KUTLADI

ERDOĞAN TELEFON ETTİ

Bakan Güler’i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere hitap etti. Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve TSK’nın tüm mensuplarının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi: “Rabbim nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabbim cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün’de gerek Yüksekova’da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum.”