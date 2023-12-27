Bakan Güler: 71 hedefe hava harekâtı düzenlendi... Şehitlerimizin intikamını en ağır şekilde alıyoruz

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile video konferans gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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Bakan Yaşar Güler toplantıda şunları söyledi:

ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMINI EN AĞIR ŞEKİLDE ALIYORUZ

“Bildiğiniz gibi 22 ve 23 Aralık’ta maalesef Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Acımız büyük ama irademiz tam. Ve bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekâtı icra ettik.

Hava harekâtları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hâle getirildi. Ama bunların hiç birisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hâle getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin.

Bugüne kadar hep söylediğimiz gibi bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecektir.

Millî Savunma Bakanlığı olarak devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için üstlenmiş olduğumuz görevleri başarıyla yerine getirdiğimiz yoğun bir yılı da geride bırakıyoruz.

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Hepinize iyi yıllar diliyorum, ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024’ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize bütün milletimize söz veriyoruz.”

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAKAN GÜLER'E ZİYARET

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayasıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Bakanlığa gelişinde askerî törenle karşıladı.

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BİZ BU OYUNU BOZACAĞIZ

Ziyaretin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte Kurtulmuş'un paylaşımı...

Millî iradenin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehidlerimiz için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin haklı ve meşru mücadelesinde yanında olduğumuzu bildirmek ve sonsuz desteğimizi bir kere daha teyit etmek için Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulunduk.

Karşı karşıya kaldığımız bu saldırılar, basit bir saldırıdan ibaret değildir. Bölgede oynanan oyunu iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan, sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar ve bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar.

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Orta Doğu'daki gelişmeleri hep beraber görüyoruz. Bu bölgenin daha fazla dağılmasının, parçalanmasının, bölünmesinin senaryosu olan bu terör siyasetinin sona erdirilmesi için Türkiye olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz bu oyunu bozacağız!

Arkasında kim olursa olsun, kim silah verirse versin, kim siyasi, askeri, lojistik, istihbari destek sağlarsa sağlasın; Allah'ın izniyle bu hainleri ve arkalarındaki hain planları darmadağın edeceğiz.

Bu vesileyle şehidlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.