MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2023
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle… pic.twitter.com/IcqBSVep4Y