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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#Terör
MSB: 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 12:46

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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#MSB#PKK#Terör

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