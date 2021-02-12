Bakan Gül'den flaş 'anayasa' açıklaması!

İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

- Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz.

- (Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız.

- Yargının ideolojisi olmaz. Yargının tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. Yargı ele geçirilecek mekanizma değildir. Yargı el değdirilmemesi gereken bir mekanizmadır ve herkesin saygı duyması gereken, bağımsız, tarafsız, daha da güçlü olması gereken bir mekanizmadır