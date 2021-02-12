Bakan Gül'den flaş 'anayasa' açıklaması!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta kabine toplantısı ardından kamuoyuyla paylaştığı 'yeni anayasa çalışmaları' hakkında açıklamalarda bulundu. Gül, "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:
- Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz.
- (Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız.
- Yargının ideolojisi olmaz. Yargının tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. Yargı ele geçirilecek mekanizma değildir. Yargı el değdirilmemesi gereken bir mekanizmadır ve herkesin saygı duyması gereken, bağımsız, tarafsız, daha da güçlü olması gereken bir mekanizmadır
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