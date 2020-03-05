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Haber Giriş: 05.03.2020 - 00:07,Son Güncelleme:/

Bakan Gül'den Engin Özkoç açıklaması: Başsavcılığın hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

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Bakan Gül'den Engin Özkoç açıklaması: Başsavcılığın hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engin Özkoç'a başlatılan soruşturma ile ilgili, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'ün Twitter'dan yaptığı açıklama, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz."  dedi.

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