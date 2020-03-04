Meclis Başkanı Mustafa Şentop'dan ilk açıklama: Hakaret ifade özgürlüğü değildir

İŞTE ŞENTOP'UN AÇIKLAMALARI



Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Hakaret ifade özgürlüğü değildir. Milletimiz de bundan rahatsızdır. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir. Bununla ilgili husus normal yargının incelemesi konusunun içerisindedir. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır.

AK PARTİ'DEN ART ARDA SERT AÇIKLAMALAR

"ZAMAN AYARLI BİR SABOTAJ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

Üzücü bir tablo. Özellikle emekli bir general tarafından yüce Meclis'in yasa yapma iradesine yönelik bir saldırı gerçekleşip CHP'nin de destek verdikten sonra sırasıyla Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı makamına ve TSK'ya sistematik bir saldırı var. Türk ordusu Libya'da olağanüstü görevdeyken en önemli hususlardan biri milletimizin verdiği destektir. Hem oradaki askerlerimizin moralini yüksek tutmak bakımından hem de dünyaya verdiğimiz mesaj bakımından son derece kıymetlidir. Bu destekte herhangi bir eksiklik yoktur. Siyaset alanında mümkün olduğu kadar bu destek ortadadır fakat CHP tarafından sistematik bir saldırı olduğunu görüyorum. Gelinen noktada kritik askeri operasyonlarımız devam ederken, sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile görüşmek için yola çıkacakken ortaya konulan bu tavrın zaman ayarlı bir sabotaj olduğunu değerlendiriyorum. Bunlar kesinlikle bir tesadüf değildir.



"CHP TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi uzun süredir karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bunu gurubumuz adına ifade etmek isteriz ki; bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili'ne (Engin Özkoç) karşı her türlü yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur. Ve hukuk düzeni içinde muhakkak hesabı sorulacaktır." dedi..

HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR



AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu: "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."

'HEM MİLLET HEM HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise skandal ifadelere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünal, ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz. https://t.co/j4u6xketuj — Mahir Ünal (@mahirunal) March 4, 2020

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li Özkoç'un sözlerine sert tepki göstererek, "Bunu hep yaşıyoruz ve maalesef bu sistematik olarak sürdürülen bir süreç. Bunlar bir süreden beri CHP bilinçli olarak zaman ayarlı sabotajdır. Kontrollü darbe, fiyasko söyleminin bir devamıdır. Bir taraftan Türkiye FETÖ ile mücadele ederken FETÖ'nün sözcülüğünü yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bu zeminin Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretinin öncesine de getirilmiş olması Türkiye açısından maalesef son derece üzüntü verici görüntüler. Burada amaç milletin iradesinin tecelli edildiği Meclis'te böyle bir provokasyon sabırları taşırmıştır. İç cephede 9 yıldan beri Esed'e tek kelime etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanına yaptığı hakaretlerinin Meclis'imize yansımasını gördük. Bütün bu hakaretlerin yeterli olmadığını düşünmüş ki Meclis'te provokasyonlarına devam etmiştir. Hukuk önünde cevabını vereceklerdir" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN CHP'Lİ ÖZKOÇ'A TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.



Twitter hesaplarından paylaşımda bulunan Yazıcı, Dağ ve Sarıeroğlu, Özkoç'un açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulundular.



Yazıcı, "Utanmazlığın, arsızlığın, düzeysizliğin, çukur olmanın zirve hali... Hesap vereceksin!" ifadesini kullanırken, Dağ, şunları kaydetti:

"Tek vasfı CHP'li belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini."

Sarıeroğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu seviyesiz ve düzeysiz açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyulan husumetin açık bir göstergesidir. Bu hadsiz açıklamalar ve müptezel üslup, millet vicdanını yaraladığı gibi hesabını yargı önünde de verecektir." ifadelerine yer verdi.