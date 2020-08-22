Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyareti

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düştüğü öne sürülen Duygu Delen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Duygu’nun erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Kamuoyunda yankı uyandıran olayın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, Delen ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte Delen ailesinin evine giden Bakan Gül, burada baba Bülent Delen ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua eden Bakan Gül, ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.