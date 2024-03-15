Bakan Göktaş, New York’ta Maıga ile görüştü

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New York’ta bulunan Bakan Göktaş, Mali Kadın, Çocuk ve Aileyi Destekleme Bakanı Coulibaly Mariam Maıga ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta Mali Kadın, Çocuk ve Aileyi Destekleme Bakanı Sn. Coulibaly Mariam Maıga ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin aile, çocuk ve kadınlara yönelik politikaları ile iş birliği imkanları ele alındı. Ülkemizin sosyal hizmetler alanındaki tecrübeleri paylaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN GÖKTAŞ, ZULU VE BERABERİNDEKİ HEYETLE GÖRÜŞTÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta Güney Afrika Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Daphne Zulu ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Güney Afrika’nın kadınlara, ailelere, engellilere ve yaşlılara yönelik çalışmaları ele alındı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Afrika Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanı Sn. Lindiwe Daphne Zulu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Güney Afrika’nın kadınlara, ailelere, engellilere ve yaşlılara yönelik çalışmaları ele alındı. Bakanımız Göktaş, Filistin konusunda verdikleri mücadele için Güney Afrika heyetine teşekkürlerini ve ülkemizin desteğini iletti" ifadeleri kullanıldı.